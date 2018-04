Compacte Hyundai-SUV heet Kona

Door: BV

Dat Hyudai zit te broeden op een compacte SUV is al lang geen nieuws meer. Er zijn niet veel merken die, als ze nog niet over dergelijk model beschikken, niet aan een dergelijk product werken. Dat van Hyundai is zo stilaan klaar om de wijde wereld in te worden gestuurd. Op een geboortekaartje krijgen we alvast de naam te lezen en kunnen we een eerste schalkse blik op de boreling werpen.

Hallo Kona

De naam is afkomstig van het Kona-district op het eiland Hawaii. Hyundai is ervan overtuigt dat het energiek en origineel overkomt.

De vierde SUV

De Kona wordt al de vierde telg in de SUV-familie van Hyundai. Die bestaat nu al uit de Grand Santa Fe, Santa Fe en de Tucson.

Tegen 2021 wil Hyundai het grootste Aziatische automerk in Europa zijn. Daarvoor lanceert het tot die datum liefst 30 nieuwe modellen en modelvarianten.