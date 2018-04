Seat Ateca FR is Spaans voor Tiguan R-Line

Door: BV

Seat introduceert de Ateca FR. Dat is een sportiever ogende variant van de op de VW Tiguan gebaseerde SUV van het bedrijf. Tegelijk introduceert het een krachtiger motorversie. Die kan je, maar moet je niet nemen in combinatie met het uiterlijke vertoon.

Nieuwe benzinemotor

Een 2-liter TFSI met 190pk maakt z’n intrede. Hoe je die z’n kracht wil verdelen, kan je zelf kiezen. Voor vierwielaandrijving in plaats van trekkende voorwielen en voor een DSG-automaat in plaats van de handbediende zesbak moet je bijbetalen.

Opsmuk

De 19-duimers, waarop 245/40-rubber ligt, is wellicht het meest in het oog springende detail. Maar er zijn ook nieuwe bumpers, LED-mistlichten, een glanzend zwarte grille en in koetswerkkleur uitgevoerde wielbogen. Aan de binnenzijde moet je het hebben van Alcantara, een lederen sportstuurtje en sierelementen in aluminium (waaronder de pedalen) en pianolak.

Stuurpret?

Ja, een remschijf die aan de binnenkant van de bocht aan het wiel gaat hangen moet ervoor zorgen dat de Ateca als FR wat actiever van richting verandert. En je krijgt ook een progressieve besturing waardoor je minder aan je stuur moet draaien.