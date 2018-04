Jaguar F-Type met 4 cilinders is bijna even snel, maar veel goedkoper

Door: BV

Jaguar democratiseert het gamma van de F-Type Coupé. De gesloten sportwagen van het merk krijgt een nieuwe instapmotor. Die doet het met de helft van het aantal cilinders van het topmodel: 4. Het goede nieuws is daarbij dat ook de prijs daalt tot de helft van wat je aan het andere eind van het gamma aantreft. En, zo wordt gezegd, hij hoeft er niet eens slechter door te rijden.

Ingenium viercilinder

Onder kap komt een 2-liter viercilindermotor met turbo. Die is van de Ingenium-motorenfamilie die Jaguar zelf ontwikkelde en bouwt. De centrale levert 300pk en 400Nm trekkracht en is dus zeker geen kneusje. Je ziet het ook aan de cijfers. Z’n topsnelheid bedraagt 249km/u en je kan er nog steeds naar 100km/u mee accelereren in 5,7 seconden. Op enkele tienden na zijn die prestaties wat je aantreft bij de Porsche 917 Cayman - ook een vierpitter.

Snedig

Het gewicht van de tweezitter daalt door de ingreep met 52kg (ten aanzien van de V6 met 340pk). Dat ontlast vooral de voortrein die bij de groter gemotoriseerde versies, en met name bij de V8, erg zwaar aanvoelt. Het resultaat moet een snediger stuurgedrag zijn. Jaguar belooft ook nog steeds een ophitsend motorgeluid. Eén van de sterke punten van de F-Type. Een actieve uitlaat staat ook voor deze variant in de optielijst. De nieuwe motor is vanzelfsprekend ook heilzaam voor het brandstofverbruik. Dat zakt met 16% ten aanzien van de V6 en de CO2-uitstoot is nog slechts 163g/km.

Nog meer democratisering

De F-Type met viercilinder wordt steeds door de achterwielen aangedreven en heeft een achttrapsautomaat. Je kan hem op je naam laten schrijven vanaf € 57.530. Dat is ruwweg € 9.000 goedkoper dan de zescilinder die je bovendien met de hand moet schakelen. Dat betekent overigens ook dat Jaguar hem nog democratischer kan maken door ook voor de viercilinder een handgeroerde transmissie aan te bieden. Dat is wellicht toekomstmuziek, net als een cabrioversie met dezelfde motor.