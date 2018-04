Moorddadige Ford Mustang vindt het grappig

Door: BV

De eigenaar van deze gifgroene Ford Mustang uit Florida heeft gevoel voor humor. Dat moet blijken uit het creatieve gebruik van de achterlichten. Er is echter ook een sinister kantje aan.

CRWD KLR

De Mustang met V8-krachtcentrale, waarover voorts nauwelijks iets geweten is, valt ook nog op door z’n gepersonaliseerde nummerplaat. Het is niet de meest voor de hand liggende lettering zoals ‘CINDY’, om maar iets te zeggen. Er staat CRWD KLR. Dat betekent dat de combinatie door de mazen van het net bij de Amerikaanse dienst voor inschrijvingen is geglipt. Die moet immers lettercombinaties waar mensen aanstoot aan kunnen nemen, weigeren. En CRWD KLR, zou toch echt kunnen staan voor crowd killer. Wellicht een referentie aan de (al dan niet geveinsde) populariteit van dit specifieke exemplaar, maar in het kader van de recente actualiteit zijn er toch een hoop mensen die het niet LOL vinden.