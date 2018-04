Opfrisser voor BMW 2 en M2

Door: BV

BMW heeft vandaag officieel de wijzigingen voor de 2-Reeks en M2 (die eerder al uitlekte) bekendgemaakt. De aankondiging valt samen met detailaanpassingen aan de 1- en 3-Reeks. De Coupé en Cabriolet van deze modelrij worden grondiger onder handen genomen, maar je kan het nog steeds niet hebben over een ingrijpende aanpasbeurt. Zo moet je goed kijken om te zien dat de grille wat breder is geworden en dat kop- en staartlichten zijn bijgepunt en nu steevast LEDs omvatten.

Aan de binnenkant is er volgens BMW flink gewerkt aan de materiaalkeuze en de kwaliteitsindruk. Tegelijk werd de jongste generatie van de iDrive, die we al kennen uit de recente hogere productreeksen zoals de 5-Reeks, ook hier ingebouwd. Die omvat een 8,8” scherm dat reageert op aanraking, terwijl ook een hotspot beschikbaar wordt.

Modelvarianten:



- 218i: 1,5l driecilinder turbo met 136pk en 220Nm - 220i: 2-liter viercilinder turbo met 184pk en 270Nm

- 225i: 2-liter viercilinder turbo met 224pk en 310Nm

- M240i: 3-liter zescilinder turbo met 340pk en 500Nm

- 218d: 2-liter viercilinder turbodiesel met 150pk en 320Nm

- 220d: 2-liter viercilinder turbodiesel met 190pk en 400Nm

- 225d: 2-liter viercilinder turbodiesel met 224pk en 450Nm

Het motorenpalet is, de basis benzine- en dieselmotoren uitgezonderd, gelijk aan die van de 1-Reeks. Van de 2 is er wel een M. Die beschikt over een drieliter zescilinder die 370pk en 500Nm levert. Dat is voldoende om de begrenzer (vanaf 250km/u) werk te geven en de honderdsprint in amper 4,3 tellen af te wikkelen.