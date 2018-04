BMW 3 Editions zijn nieuw

Door: BV

BMW lost vandaag weinig nieuws over veel modellen. De 1-Reeks kreeg een milde opfrisser en ook aan de 2-Reeks werden enkele punten en komma’s gewijzigd. En in het gamma van de 3-Serie en 3-Serie Touring zijn er enkele extra afwerkingslijnen. ‘Editions’ noemt BMW ze.

Details, nog meer details

Je kan eigenlijk al niet zeggen dat je bij BMW een tekort hebt aan afwerkingslijnen, met elk een eigen look en niet zelden nog (voor een extraatje) te voorzien van een stijlpakket of optie. Maar de Duitsers zijn duidelijk van mening dat meer beter is. Een Edition Sport Line Shadow moet nu een sportieve uitstraling combineren met meer zwarte accenten. Het is de job van de BMW verkoper om dat allemaal haarfijn uit te leggen. Wij houden het op enkele highlights: specifieke 18-duimers, donkere sierlijsten (binnen en buiten) en uitlaten in ‘black chrome’.

De Edition Luxury Line Purity doet hetzelfde met gesatineerd aluminium en introduceert cognac als kleur in het interieur.

Tot slot is er nog de Edition M Sport Shadow. Die leent heel wat van de eerste editie hierboven, maar voegt er nog een M-sportpakket met meer uitgesproken bumpers aan toe.