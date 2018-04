1,25 miljoen Dodge Ram naar dealer voor dodelijke fout

Door: BV

Fiat Chrysler Automobiles ziet zich genoodzaakt om ruim 1,25 miljoen exemplaren van de Dodge Ram 1500 en 2500 pickups, gebouwd tussen 2013 en 2016 terug te roepen naar de dealer voor een herstelling.

Airbags en gordelspanners werken niet

Wanneer het voertuig een flinke schok via de onderzijde (een abnormaal diepe put bijvoorbeeld) te verwerken krijgt, kan het gebeuren dat de boordelektronica een sensorfout registreert die er niet echt is. Dat heeft echter als gevolg dat de airbags en gordelspanners het niet meer doen. Op het dashboard zal een waarschuwingslampje oplichten, maar dat geeft niet de ernst van de situatie weer.

Minstens één dode

De werking van bovenstaande veiligheidsvoorzieningen is slechts gecompromitteerd tot de bestuurder de auto eens heeft afgezet en herstart. Dat Fiat Chrysler moet erkennen dat het gebrek al ten minste aan één persoon het leven kostte en er minimaal twee ongelukken zijn waar het gebrek een factor is, maakt echter duidelijk dat de fout niet zelden wordt gegenereerd.

FCA roept alle betrokken Dodge RAM in Canada, de VS en Zuid-Amerika naar de dealer voor een aanpassing. Wie er in Europa mee rondrijdt, veelal via grijze import, moet het zelf zien op te lossen.