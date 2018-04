Maffe kart gaat van 0 naar 100km/u in 1,5(!!) seconde

Door: BV

Het maakt niet uit welke supercars je verzamelt: of het nu een Koenigsegg, Tesla, Bugatti, Ferrari of een lekker alternatieve Ariël is - geen ervan knalt naar 100km/u in 1,5 seconden. De nieuwste kart van de Canadese fabrikant Daymak doet het wel.

Rijden of vliegen?

De kart maakt gebruik van elektromotoren. Ze weegt iets meer dan 200kg (zonder bestuurder). De aandrijving is elektrisch, maar er worden niet al teveel details vrijgegeven over wat de voorwaartse beweging veroorzaakt. Dat komt omdat er iets veel interessanters te melden valt. Een systeem dat opwaartse (ja, dat lees je goed) druk genereert.

Volgens Daymak is de enige manier om de kart zo snel te maken, ervoor zorgen dat ze zo goed als niets weegt. Maar omdat alle componenten aan boord noodzakelijk zijn, komt het bedrijf met een andere oplossing. Acht ventilatoren die een opwaartse druk van 100kg genereren en zo het gewicht beperken. Vier exemplaren achteraan helpen ook nog wat met de stuwkracht, naast de conventioneel opgestelde elektromotoren.

En de prijs?

Zowat het snelste vervoersmiddel op wielen ooit, dat wordt niet goedkoop. Maar omdat het alleen wat mechaniek met daarop een zetel is, wordt hij wel flink goedkoper dan de supercars van de merken helemaal bovenaan dit artikel. Daymak wil er 60.000 dollar voor. Een maand of drie na je bestelling kan je het allemaal zelf uitproberen.