Nieuwe BMW M5: de eerste details

Door: BV

BMW heeft de eerste details over de nieuwe M5 vrijgegeven, samen met plaatjes van z’n lijf met camouflageprint.

600pk

Dat is waar het om gaat: de nieuwe M5 heeft een 4,4l V8 met twee turbo’s die 600pk en 700Nm zal opwekken. Een achttrapsautomaat moet helpen om de nieuwe superberline naar 100km/u te stuwen in 3,5 tellen of minder.

Twee- of vierwielaandrijving

De Mercedes E-Klasse AMG doet het tegenwoordig met vierwielaandrijving. Je kan op die manier nu eenmaal scherpere acceleratiecijfers laten optekenen. En dat doet ertoe, vooral omdat veel klanten zich daar blind op staren. Maar die Duitser uit Stuttgart kreeg wel een ‘driftmodus’ die louter de achterwielen bedient. In München heeft men dat ook gedaan, maar je zal bij de nieuwe M5 zelf kunnen kiezen wanneer je vier-dan wel twee wielen aandrijft (verwacht wel wat elektronische bemoeienissen als het echt hard moet gaan). Een elektronisch differentieel moet ervoor zorgen dat je sneller van links naar rechts kan dan een politicus in een verkiezingsdebat.

Later dit jaar

Later dit jaar toont BMW de M5 in vol ornaat.