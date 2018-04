Nieuwe motoren voor LR Discovery Sport en Evoque

Door: BV

Land Rover introduceert nieuwe viercilindermotoren in het gamma van de Range Rover Evoque en de technisch erg verwante Discovery Sport.

Benzine

Het gaat steevast om viercilinders in de door Jaguar-Land Rover zelf ontwikkelde en gebouwde Ingenium-motorenreeks. De eerste twee blazen benzine door de cilinders. Het gaat om een Si4 240, waarbij het cijfer voor het vermogen staat en voorts ook nog 340Nm wordt opgewekt. De Evoque neemt genoegen met 7,3l/100km in die combinatie terwijl de minder gestroomlijnde Discovery Sport 8,0l nodig heeft voor dezelfde oefening.

Meer vermogen is er in de vorm van de Si4 290, naast nog eens 400pk. Voldoende om de twee trendy ogende SUV’s in minder dan 7 tellen naar 100km/u te stuwen.

Diesel

Ja, er is ook een nieuwe diesel. Eveneens met 2 liter inhoud en 4 cilinders. Nieuwe turbotechnologie stuwt het vermogen ervan naar 237pk, terwijl de Discovery Sport in die configuratie 100km ver raakt met gemiddeld 6,4l.

Andere updates

Het uiterlijk en de uitrusting wordt een klein beetje bijgespijkerd. Zo zijn er nieuwe kleuren en optionele sportzetels met geperforeerd leder voor de Evoque, kan je de Evoque Convertible nu krijgen met in een SE Dynamic-uitvoering en heeft de Discovery Sport een koetswerkpakket waardoor hij er nog meer als een Range Rover Evoque uitziet.