Mercedes viert 50 jaar AMG op volstrekt nutteloze, maar wel leuke manier

Door: BV

AMG viert z’n vijftigjarig bestaan. Het merk met de ster verpakt dat handig als 50 jaar Mercedes-AMG, hoewel het merk daar pas het jongste decennium echt iets in de pap te brokken heeft. Maar als dat feestje leuke en exclusieve scheurijzers oplevert, hoeft zo’n detail dat niet in de weg te liggen. Deze Mercedes AMG GT3 Edition 50 bijvoorbeeld.

Niet voor de weg

Slechts 5 exemplaren zullen ervan bestaan. En dat is meteen één van de problemen. Deze bolide is technisch gelijk aan de AMG GT3 racer en mag dus niet de openbare weg op. Maar door z’n exclusiviteit is ermee aan de start van een wedstrijd verschijnen ook al te gek. Het enige wat overblijft zijn verzamelaars met een passie voor racen en een grote beurs. Je kan er dus donder op zeggen dat géén van de verkochte exemplaren veel actie zal zien. Op dat vlak kan je dus niet van een groot nut spreken.

Niet zo speciaal

Natuurlijk is de Mercedes-AMG GT3 wat aparts. Maar deze “50 Years AMG”-editie is dan weer niet zo veel meer speciaal. Hij onderscheidt zich vooral door badges en stickers.