BMW bevestigt nu al M8

Door: BV

Afgelopen weekend stelde BMW op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este de Concept 8 Series voor. Over serieproductie werd niet eens geheimzinnig gedaan. De productieversie is er in 2018. En ja, er komt ook een M8. Daarover was drie dagen geleden nog geen nieuws, maar kijk, de Duitsers komen er nu al mee uit de kast. Samen met foto’s van een gecamoufleerd exemplaar. Kwestie van de spionagefotografen de kaas van het brood te halen.

Met 4,4l biturbo V8?

Over de aandrijving, daar rept BMW natuurlijk met geen woord over. Maar er wordt wel al enige tijd wat gefluisterd in de wandelgangen. Daar horen we dat het gaat om een 4,4l V8 met twee turbo’s en - wellicht - vierwielaandrijving. Hij moet immers op z’n minst kunnen opboksen tegen het geweld van Mercedes-AMG.

Ook Le Mans Racer

BMW werkt ook aan een Le Mans racer. Voor die BMW M8 GTE geeft het bedrijf al een introductiedatum op: in januari 2018 moet hij aantreden voor de 24 uur van Daytona.