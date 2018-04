Van Hyundai mag je nu ook de Kona zien

Door: BV

De Hyundai Kona lekte al lang en breed het net op, maar de Zuid-Koreanen teasen onverstoorbaar verder. Nu mag je voor het eerst naar officieel beeld van het model kijken.

Inspiratie bij Citroën?

De Kona ontleent zijn naam aan een streek in Hawaii, wat niet in elke taal even gelukkige gevolgen heeft. Hij moet gaan opboksen tegen auto’s als de Nissan Juke, Renault Captur, Skoda Karoq en Opel Crossland X. En ook de nieuwe C3 Picasso. Het zou, wat smoel betreft tenminste, al bijna die laatste kunnen zijn. Die smalle LED-reepjes en daaronder grote koplampen kennen we immers vooral van de Fransen. Aan de bips is het an weer onmiskenbaar een Hyundai. Je herkent er de Tucson in.

Meer nieuws lost Hyundai niet. Dat is voor alweer een volgende keer.