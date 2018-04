BMW probeert het opnieuw: 6-Serie GT

Door: BV

BMW heeft de opvolger van de 5-Serie GT voorgesteld. Die krijgt nu het cijfer 6 in de naam. Dat helpt om een hogere prijs door de maag van de consument te krijgen. Maar hoewel het basisconcept nog steeds hetzelfde blijft (een BMW 5 met een handigere koffer), wijzigde er toch één en ander.

Eleganter design

De eerste 5 GT was niet bepaald een elegante auto te noemen. Hij oogde plomp en zwaar. En dat is waar BMW heel wat werk verrichte. Het verlengde de auto tot 5,09m en het verlaagde de daklijn met iets meer dan 2cm. De opgehoogde billen van de 5 GT zijn ook wel. De kofferklep (met geïntegreerd uitklapbaar vleugeltje) ligt nu 6 centimeter lager.

Binnen in de 5-Serie

Aan de binnenkant is de 6-Serie GT eigenlijk gewoon een 5-Serie. De Duitsers voegen wat details toe (zoals een deursierlijst die bij het openen het GT-logo toont), maar verder dan dat gaat het niet. Tenminste, niet als je vooraan rond blijft neuzen. Achteraan heb je de mogelijkheid om verstelbare zetels te kiezen, maar bij de koffer wordt het onderscheidt pas echt duidelijk. Achter die vijfde deur (met een grote opening) past 610l. Met de achterbank plat wordt dat 1.800l.

3 motoren

Na de zomer lanceert BMW de nieuwe modelreeks. Er komen drie smaken. De 630i krijgt een tweeliter viercilinder onder de kap met 258pk en 400Nm. Een achttrapsautomaat is standaard en die helpt om al een sprinttijd van 6,3 tellen neer te zetten. De 640i heeft een 3-liter 6-in-lijn met 340pk en 450Nm en doet dezelfde oefening al in 5,3 tellen (met AWD). Ertussen zit, op vlak van prestaties tenminste, een 630d die 265pk en 620Nm sterk is en naar de 100 kan in 6 tellen rond (met AWD).