Dit is de nieuwe Peugeot Pick Up

Door: BV

Heel wat volumemerken werken aan de introductie van een pickup. PSA Peugeot - Citroën horen daar ook bij. Maar dit is niet de Peugeot Pick Up (wat meteen ook de naam is) waarover het gaat. Gelukkig.

Van Chinese makelij

Deze niet zo fris ogende creatie is gebaseerd op de Auto Rich New van Zhenzhou Nissan. Peugeot wou alleen andere lichten en een specifieke grille.

Het is een behoorlijk groot ding. Z’n lengte bedraagt 5,08m. Hij ligt minstens 21cm boven de ondergrond en kan in z’n laadbak tot 815kg verdragen.

Het is een 2,5l turbodiesel met 115pk en 280Nm die voor de aandrijving zorgt. Vierwielaandrijving en een extra reductieverhouding zijn manueel inschakelbaar wanneer het moeilijk wordt.

Voor wie is deze Peugeot Pick Up dan?

Het model wordt uitsluitend in Afrika gecommercialiseerd. Vanaf september zal hij er te koop zijn. Het aanbod zal louter bestaan uit een variant met dubbele cabine en plaats voor 5 inzittenden.