Deze Mercedes 300SL Gullwing heeft een geheim

Door: BV

De iconische Mercedes 300SL Gullwing is één van de duurste Mercedessen die je kan kopen. En zeker één van de meest iconische. Maar het blijft natuurlijk een auto die meer dan een halve eeuw oud is. En dat betekent onvermijdelijk dat er slechts met mondjesmaat van te genieten valt, zelfs als je er de centen voor hebt.

Restomod of replica?

Daarom wordt er wel eens vaker gekozen voor restomods. Een flinke opwaardering van de ingewanden - al is het (gelukkig wellicht) ongezien in middens waarin de gevleugelde Mercedes speelt. En dan zijn er natuurlijk nog de replica’s. Aan de goedkope zie je van ver dat er wat scheelt, en aan de goede hangt een prijskaartje.

Dit exemplaar was een Mercedes SLK 32 AMG. Maar er kroop twee jaar werk in om hem om te bouwen tot een 300 SL Gullwing. Hij klopt natuurlijk nog niet helemaal, maar met 350pk onder de kap presteert hij natuurlijk wel aardig. Helaas is hij ook behoorlijk prijzig. Je komt er niet met minder dan $ 125.000. Dan misschien toch maar een échte klassieker van iets bescheidener allooi?