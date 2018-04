Deze Mercedes G63 AMG 6x6 is eigenlijk een Suzuki

Door: BV

De Mercedes G 63 AMG 6x6 is zonder twijfel een beest. En hij is erg prijzig. Met minder dan € 379.000 was je het niet af. En toch kost dit exemplaar minder dan € 10.000. Het gaat immers om een schoolproject van de Japanse NATS-school voor autotechniek. Het is niet eens een Mercedes.

Twee Suzuki Jimny

De scholieren namen hun toevlucht in niet één maar twee Suzuki Jimny JA11 uit de jaren negentig. De vorm daarvan lijkt al behoorlijk wat overeenkomsten te vertonen met de G-Klasse, op de proporties na. Twee exemplaren werden aan elkaar gelast om de noodzakelijke componenten te bekomen. De standaardmotor werd behouden, wat verklaart dat de prestaties niet zo fluks zijn, maar de creatie is wel volledig functioneel.

De bumper en grille zijn afkomstig van Mercedes maar moesten versmald worden. De lichten werden dan weer gewoon overgebouwd. Hoe het allemaal in z’n werk ging, wordt je in deze video (youtube) nog verder uit de doeken gedaan. Wat Mercedes er zelf van vindt, is niet bekend.