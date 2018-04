Hyundai i30 nieuwe smaak: Fastback

Door: BV

Hyundai had al een vijfdeurs en een break van de jongste i30 generatie. Een driedeurs staat niet op het programma. Dat segment is al een tijdje op z’n retour. En toch komt het Zuid-Koreaanse bedrijf nu met een derde koetswerkvariant. Eentje die voor zichzelf een eigen niche zoekt.

Wat van een Coupé

De i30 Fastback leent de daklijn van een vierdeurs coupé. Denk Mercedes CLA. Maar hij geeft z’n gebruikers wél een volwaardige achterklep met een geïntegreerde ruit. Zoals de BMW 4-Serie Gran Coupé. Hij is dus een beetje van alles, en deze specifieke mix was er nog niet. Een vijfdeurs Coupé noemen ze het bij Hyundai.

De ranke lijnen van de nieuwste i30-telg, de lang doorgetrokken dakboog en de geïntegreerde poepvleugel, hebben hun invloed op de buitenmaten. Het dak is 3cm lager, maar in de lengte komt er ruim 11cm bij. De wielbasis blijft echter wel gelijk. Geen nieuws wat de binnenruimte betreft, maar het lijkt onlogisch als de kofferbak van deze vijfdeurs niet wat zou groeien ten aanzien van de vijfdeurs die eerder al gelanceerd werd.

Scherper afgesteld

De i30 is - zoals de meeste auto’s uit z’n segment - een product dat z’n looks niet altijd waarmaakt. Daarvoor is er de potiger Hyundai i30N. Voor deze Fastback werd de lat in elk geval wat hoger gelegd. De veren zijn 15% stugger en er werd aan de stuurinrichting gesleuteld.

Motoren

Op het motorpalet prijken in eerste instantie twee geblazen benzines. Het gaat om de 1.0 liter T-GDI-driecilinder met 120pk en een 1.4-viercilinder, goed voor 140pk. Het gemiddelde brandstofverbruik van deze motoren ligt op 5,0l/100 km in het geval van de manuele versies. Een DCT-automaat met dubbele koppeling is optioneel voor de één-punt-vier. En dieselen? Ook dat zal mogelijk zijn, maar pas later. De keuze bestaat dan uit een 1.6 CRDi met 110 of 136pk, beide leverbaar met een handgeschakelde 6-bak of de 7-traps DCT.