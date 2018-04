Borgward warmt op voor sexy concept

Door: BV

In 2015 introduceerde Borgward met de nodige tamtam z’n eerste nieuwe model in ruim zestig jaar. Het merk ging failliet in 1961, maar werd met Chinees geld opnieuw tot leven gewekt. Maar het luide geroffel van het eerste uur ging inmiddels over naar een stille trom. Van de beloofde Europese carrière kwam nog niets in huis. Niettemin blijven de Chinezen het Europese podium opzoeken. In Frankfurt staat in september een nieuwe concept te blinken. Ditmaal geen suffe SUV.

Isabella achterna?

Uit deze eerste plaagfoto valt al af te leiden dat het gaat om een wulps vormgegeven model met uitgesproken wielbogen. Er wordt gefluisterd dat het gaat om een sportieveling met elektrische aandrijving. Misschien is het zelfs een moderne opvolger voor de ooit zo geliefde Borgward Isabella.