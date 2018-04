Eerste glimp nieuwe BMW Z4

Door: BV

Op 17 augustus zal BMW op het Pebble Beach Concours d’Elegance een nieuwe concept car onthullen. Dit is daarvan de eerste schets. Het model wordt gezien als de voorbode voor de aanstormende opvolger van de BMW Z4. Over de naam - Z4 of Z5 - is nog steeds onduidelijkheid.

Samen met Toyota

BMW, het merk dat het ooit moest hebben van ‘Freude am fahren’ ging voor het project in zee met Toyota. Een weinig voor de hand liggende partner in dergelijke onderneming. De twee bedrijven ontwikkelden een gemeenschappelijk platform. Toyota zal daarom wellicht een spirituele opvolger van de Supra bouwen.

