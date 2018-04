Wat denk je van Porsche 911 nr 999.999?

Door: BV

In mei van dit jaar brak de Porsche 911 door de kaap van één miljoen geproduceerde exemplaren. Bijzonder verdienstelijk voor een sportauto, zelfs al had het merk er 54 jaar voor nodig.

Groen en goud...

Het jubileumexemplaar, 911 nummer 1.000.000, hield Porsche voor zichzelf. Het is een coupé met een uiterlijk dat niet door iedereen even goed gesmaakt wordt. Donkergroen met gouden badges en een interieur met houtinleg zowaar…

Als klant is exemplaar 999.999 dan ‘the next best thing’. Dat is een targa met een kleurencombo die wellicht bij meer mensen in de smaak valt. Een klant in Canada heeft ‘m al in ontvangst genomen. Die zweert hem nooit meer te verkopen. En nu is het wachten op de details van Porsche 911 1.000.001…