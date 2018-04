VW California XXL is exact wat je denkt dat het is

Door: BV

Wie op zoek is naar een rijdende slaapkamer, maar niet met een vierkante plastic opbouwdoos wil rondrijden, komt al snel uit bij een Volkswagen California. Die is gebaseerd op de Multivan, maar camoufleert z’n roeping goed. Mercedes heeft een tegenhanger, de V-Klasse Marco Polo.

Beide Duitsers voorzien in een gerieflijke slaap- en eetgelegenheid en met wat goede wil kan je er een potje koken. Maar sanitair, daar hoef je voor bij de camping te zijn. De Multivan is daarvoor ook gewoonweg te klein. Maar in een Crafter pas het wel.

California XXL Concept

Volkswagen kijkt met een concept car of er voldoende interesse is om een soortgelijke variant in productie te nemen. De informanten zullen discreet naar koopintenties proberen peilen op het Caran Salon in Düsseldorf. Daar zal ook de California XXL te zien zijn. Die is gebaseerd op een Crafter met gemiddelde wielbasis, voorzien van een aangepast verhoogd dak. Aan boord vind je onder meer een bed van 2 meter lengte, een kookhoek en de cruciale natte cel.

Het lijkt erop dat de California XXL gebaseerd is op de elektrische Crafter met een autonomie van 200km. Als het tot serieproductie komt (VW geeft nog niets prijs), dan vind je ongetwijfeld gewoon een tweeliter diesel onder de kap. Zo hoef je niet al je verlofdagen op te souperen onderweg naar je bestemming.