Mercedes-Maybach Vision 6 nog adembenemender als cabriolet

Door: BV

Afgelopen week beloofde Mercedes nog een verrassing voor Monterey Car Week rond het erg mondaine Pebble Beach. En hier is die verrassing: de Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. Een art-deco-geïnspireerde adembenemende tweezitter met een fluisterstille maar gemeen krachtige elektrische aandrijflijn.

Zonder dak

Mercedes-Maybach presenteerde al een Vision 6, precies een jaar geleden. Maar die dieprode creatie (die je hier kan ontdekken) had een dak. Nu is de variant uitgevoerd in een donkerblauwe tint en een maagdelijk witte perfect parabolisch vormgegeven stoffen klapdak. De ‘boat tail’ komt in deze configuratie nog beter tot z’n recht.

Vloeiende lijnen

De binnenzijde wordt gedomineerd door vloeiende lijnen. Die zorgen ervoor dat de grenzen tussen de deurpanelen en het dashboard vervagen. Blauwe sfeerverlichting zorgt voor een onmiskenbaar moderne uitstraling, samen met de erg stijlvolle graphics van de schermen. Extra functies, zoals navigatie, worden tegen de voorruit geprojecteerd. Daarvoor heeft deze Vision 6 twee head-up-displays.

Een deel van de middenconsole zit onder transparant glas en op de zetels en deurpanelen zitten zowaar ook blauwe accenten. Elk van die lichtpuntjes is eigenlijk een driepuntige Mercedes-ster. Dat er geen grens stond op het gebruik van edele materialen mag blijken uit het gebruik van tropisch hardhout en chroom voor de vloerbekleding.

In de neus, die zich onder vlinderpanelen verstopt, is ruimte voor bagage. Mercedes-Maybach voorzag voor de gelegenheid een exclusief setje.

Elektrische aandrijving

Voor de aandrijving zorgen nog steeds 4 elektromotoren - één bij elk wiel. Goed voor 750pk. In minder dan 4 seconden kan deze best lijvige tweezitter naar 100km/u en bij 250km/u is het uit met de pret omwille van een begrenzer. Cijfers die identiek zijn aan die van de vorig jaar voorgestelde Coupé. De accu zorgt op papier voor een rijbereik van 500km volgens de EU-cyclus of 320km in de meer realistische Amerikaanse cyclus.

En komt hij nu?

Wel, Mercedes geraakt niet verder dan dat ‘de Vision 6 een indicatie is van hoe het Mercedes-Maybach-gamma de komende jaren zal uitbreiden’.