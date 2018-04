Dit is de compleet nieuwe Porsche Cayenne

Door: BV

Op 29 augustus onthult Porsche z’n nieuwe Cayenne. De ontwikkeling van de derde generatie van de succesvolle SUV was ditmaal grotendeels in handen van de ingenieurs bij Audi. Die harkten bij het inlijven van Porsche die verantwoordelijkheid naar zich toe, terwijl Porsche meer zeggenschap kreeg over alle sportieve modellen van de groep en de motoren met een hoog vermogen.

Evolutie

Het design, daar heeft alleen Porsche wat over te zeggen gehad. De eerste generatie viel niet bij iedereen in de smaak, maar over de lijnen van de tweede generatie was het merk best tevreden. Dat moet ook blijken uit deze uitgebreide (gelekte) fotoset. Er is immers gekozen voor een evolutie van het ontwerp, met een erg grote herkenbaarheid.

Natuurlijk zien we een nieuwe generatie Porsche-stijlkenmerken. Staartlichten die lijken op die van de Panamera Sport Turismo bijvoorbeeld. Andere duidelijke aanpassingen zijn een daklijn die wat meer afbuigt (een knipoog naar zogeheten SUV-coupé’s) en een langere wielbasis. De achterste zijruiten zijn gekrompen. Gooi alles op een hoop en je krijgt een Cayenne met een meer atletische pose.

Twee digitale schermen

Het instrumentarium, standaard achter een driespaaksstuur, omvat voortaan twee verschillende digitale schermen. Centraal in de cabine zit nu ook een groot infotainmentscherm terwijl we eronder een de digitale bedieningselementen van onder meer de airco terugvinden. Dat is zoals in de Panamera.

En de aandrijving?

Details zijn er nog niet, maar dat betekent niet dat we niet kunnen voorspellen wat in de neus van de Cayenne zal liggen. Bij de lancering vinden we wellicht een 3-liter V6 met 330pk onder de kap. Erboven komt een 2,9l V6. Beetje kleiner, maar met flink meer vermogen. Denk aan 440pk. Een drieliter diesel maakt wellicht ook van aan de startmeet deel uit van de keuzemogelijkheden terwijl een plug-in-hybride de lancering wellicht op de voet volgt. De première voor het model is op het Autosalon van Frankfurt.