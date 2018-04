Kia droomt al van nieuwe Cee'd

Door: BV

Begin volgend jaar viert de Kia Cee’d z’n zesde verjaardag. Dag betekent dat het stilaan tijd wordt om aan een opvolger te denken. Daarom staat op het Autosalon van Frankfurt een nieuwe concept car. De eerste teaser daarvan toont alvast dat Kia op missie is.

Tussen hatchback en break

Kia’s stijlafdeling heeft zevenmijlslaarzen aan. Dat bewees de eerder al voorgestelde Kia Stinger al. En het merk is van plan het ingeslagen pad te volgen voor de volgende Cee’d. In Frankfurt, waar deze creatie voor het eerst te zien zal zijn, wordt nog even geëxpirementeerd met een mengvorm. Deze creatie houdt immers duidelijk het midden tussen een vijfdeurs en een break.

Kia is lang niet het eerste merk dat graten ziet in zo’n tussenmodel. Skoda heeft de Rapid Spaceback in het programma. En Subaru deed het een tijdje met z’n Impreza, om ons tot twee voorbeelden te beperken.

Het Kia-verhaal zal zich niet lang beperken tot deze teaser. Wordt vervolgd…