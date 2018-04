Deze elektrische Mercedes is cruciaal voor het merk

Door: BV

Mercedes stelt de EQ A Concept voor. Dat is een auto die, in productielivrei, een cruciale rol te spelen heeft in de toekomst van het Das Haus.

Elektrisch merk van Mercedes

BMW heeft z’n i-modellen en daarom mag Mercedes ook niet achterblijven. Het aanstormende elektrische merk zal EQ heten. Er komen, net als bij dat andere Duitse merk, verschillende modellen. Eén van de belangrijkste wordt de EQ A. Die moet het gaan opnemen tegen de BMW i3, maar kan wellicht ook in één adem de Tesla Model 3 viseren. Het moet het volumemodel van het nieuwe EQ-label worden.

Wat weten we al?

Van deze eerste teaser wordt je niet veel wijzer. En al helemaal niet wanneer je ervan uitgaat dat die frivole verlichting het nooit tot realiteit zal schoppen. Daarom sommen we nog even wat hardnekkige geruchten op. Die suggereren dat het hier gaat om een vijfzitter met vijf deuren, gebouwd op het nieuwe MEA-platform van het merk, voorzien van één elektromotor die de voorwielen aandrijft. Er wordt gemikt op een vanafprijs van minder dan € 40.000 en in 2019 hoort de EQ A bij de dealer te staan.

Op het Autosalon van Frankfurt

Meer nieuws volgt op het Autosalon van Frankfurt, waar deze concept car debuteert.