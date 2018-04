Bollinger B1: off-road EV ook als vierdeurs

Door: BV

In geen tijd had de B1, die vorige maand door het nieuwbakken Bollinger werd voorgesteld, 6000 orders naast z’n naam staan. Een succes dat het merk zelf verbaasde. Nu probeert baas en bedenker Robert Bollinger de interesse in de elektrische terreinwagen vast te houden. Het presenteert een eerste foto van een vierdeursversie.

Lijkt wat op een Defender?

Natuurlijk lijkt de zuiver functioneel gelijnde vierdeurs van ver op de inmiddels uit productie genomen Land Rover Defender. Meer nog dan voorheen, nu achteraan portieren zijn toegevoerd die korter zijn dan de voorste exemplaren. Echt groot is de Bollinger B1 in deze vorm nog altijd niet. Z’n lengte bedraagt 4 meter.

Technische aanpassingen onderging het model niet. De motor met 360pk kan probleemloos overweg met de 25cm verlengde wielbasis en z’n actieradius zou ook nagenoeg gelijk blijven: tussen 200 en 360km, afhankelijk van de gekozen accuset.

Productie staat op de verlanglijst van Bollinger, maar het moet vanzelfsprekend eerst de productie van de gewone tweedeurs van de grond krijgen. Dat wordt rond de jaarwisseling verwacht.