Jaguar I-Pace eTrophy is ecoracer

Jaguar en partner Magna Steyr stomen de I-Pace in sneltempo klaar voor serieproductie. Maar dat is niet waar het bij blijft. De Britten en hun Oostenrijkse partners in crime tobben over een elektrische raceklasse die één en ander voor de klassieke petrolheads wat beter verteerbaar moet maken. Het bedrijf voert de daad meteen bij het woord. Volgend jaar zullen 20 auto's in een eigen serie aan de start verschijnen. Ze moeten allen rijden in het Formule E voorprogramma. Tien keer.

Aan de prestaties zal het niet liggen

Een 90kWh accu is ruim voldoende voor enkele rondjes over het circuit. En met 400pk en 700Nm kan je ook al wat aanvangen.

De I-Pace eTrophy moet het vooral hebben van enkele agressief ogende wijzigingen. Die zijn echter ook functioneel. De koets moet meer koeling genereren voor accu en remmen en zichzelf straffer aan het asfalt zuigen. De achtervleugel is daarvoor het meest in het oog springende element.