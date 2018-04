Mercedes GLC F-Cell is zo goed als klaar

Door: BV

Er wordt de jongste tijd heel wat gesproken over de elektrische auto. Maar lang niet iedereen is het erover eens dat de productie van massa’s grote, milieuonvriendelijke, zware en moeilijk op te ruimen accu’s de oplossing is. Het zou interessanter kunnen zijn wanneer de auto zelf z’n stroom opwekt. Uit waterstof bijvoorbeeld, dan komt er alleen wat damp uit de uitlaat. Mercedes is één van die bedrijven die de piste in elk geval openhoudt. Het stelt in Frankfurt de GLC F-Cell voor. Van Fuel Cell, vanzelfsprekend.

Bijtanken in 3 minuten

Met 4,4 kilogram in de tank kan je zo’n 400km rijden. Daarna is het gewoon een kwestie van bijtanken en verder rijden. Dat hoeft niet langer dan 3 minuten te duren. Die waterstof wordt omgezet in stroom en rijden doet de GLC zoals een elektrische auto. In stilte en met behoorlijk veel vermogen. 200pk en 350Nm, vanaf stilstand.

Bijna klaar

Mercedes zoekt nog een smallere niche op door ook een 13,8 kWh lithium-ion-batterij te voorzien. Die kan je aan het stopcontact opladen en brengt je 49km ver. Daardoor is de Mercedes GLC F-Cell de eerste plug-in waterstofauto ooit. Het is ook niet zomaar een proefprojectje. De Duitsers zijn bijna klaar voor productie.