Suzuki Swift met 140pk = Sport

Vermogenswedloop? Hoezo? De Japanners bij Suzuki lijken zich niet bewust te zijn van het feit dat sportieve karretjes in het B-segment tegenwoordig al flirten met 200pk en meer. 140pk, uit een 1.4 met een turbo. Ietsje meer dan de vorige generatie. Dat is toch al voldoende. Per slot van rekening stijgt het koppel door die turbomotor nog gevoelig. Van 160 naar 230Nm. Dus hij is een pak vlotter weg. En het gewicht bleef netjes onder controle. Hij weegt pas meer dan een ton wanneer er een bestuurder in kruipt. Hoe zich dat vertaalt naar prestaties weten we niet. Het merk zoekt nog naar een chronometer.

Grote mond

Het uiterlijk wordt vanzelfsprekend ook bijgespijkerd. Zo krijgt de Swift Sport een grotere mond dan z’n meer bescheiden gemotoriseerde broertjes. Je kan ook noteren: spoiler, diffuser, dubbele uitlaat, velgen. En aan de binnenkant: sportzetels, afgevlakt stuur, rode accenten, andere tellers. Verder krijg je alles wat je ook in de normale Swift tegenkomt: een 7 inch touchscreen, een kleiner 4,2 inch touchscreen naast de snelheidsmeter, bluetooth en Apple CarPlay en Android Auto.

Geen prijs

En het is niet alleen wachten op de prestaties, Suzuki moet ook nog een prijs berekenen. Je leest op auto55.be wanneer dat gelukt is.