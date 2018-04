Deze Mercedes S heeft 490pk, verbruikt 2,1l/100km

Door: BV

Mercedes voegt op het Autosalon van Frankfurt de S560e toe aan het opgefriste aanbod van z’n vlaggenschip.

De hybride limousine heeft een accu van 13,5kWh aan boord. Die voedt een elektromotor van 122pk en 440Nm. Die kan de 367pk sterke 3-liter V6 bijstaan of over een afstand van maximaal 50km in z’n eentje zorgen voor de aandrijving. Het resultaat: een verbruiksgemiddelde van amper 2,1l/100km.

Eco-assistent

De accu heeft een grotere capaciteit dan die van de vorige S-Klasse plug-in. Maar toch is ze compacter. Daardoor past er nu 410l in de koffer. Voorheen was dat 395l. Het merk met de ster schakelt technologie in om ervoor te zorgen dat je zo zuinig mogelijk rijdt. De auto geeft z’n bestuurder suggesties om minder te verbruiken. Het houdt daarin rekening met de verkeersregels, de weg, het terrein en zelfs verkeer. Kan je die bemoeizucht niet appreciëren, dan zet je het gewoon uit.