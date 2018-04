Meer over de nieuwe Dacia Duster

Door: BV

Dacia heeft een nieuwe Duster. Hoe die eruit ziet, weten we al even. Maar technische details waren nog schaars. Beeld van het interieur was er al helemaal niet. Op de IAA in Frankfurt brengt het merk daar verandering in.

Moderne snufjes

Bij het Roemeense merk, waar de directie steevast in het Frans converseert, is men verbaasd dat de betaalbare SUV nog altijd geen directe concurrent heeft. Want de eerste generatie Duster verkocht als zoete broodjes. De tweede generatie doet wat je in autoland moet doen. Betere materialen, vormgeving, uitrusting en snufjes bieden. De missie om betaalbaar te zijn, verandert daar niets aan. Daarom zie je een compleet nieuw dashboard met materialen die een bank vooruit gaan. Het scherm van het navigatiesysteem is naar boven verhuisd. Een grote ergonomische verbetering. Bij de eerste generatie kon dat niet omwille van technische redenen (de kanalen voor de verluchting zaten in de weg).

Met een afstandsbediening werken moet nu zelfs niet meer in de Duster. Een sleutelkaart is nu beschikbaar. Keyless go ook. Gewoon instappen en op start duwen. Andere nieuwe snufjes zijn automatische koplampen en - nog op veiligheidsvlak - gordijnairbags en dodehoekwaarschuwing.

Beter zitten

Aan boord heb je volgens Dacia 28,5l meer opslagcapaciteit. Vooral door slimme bergvakken toe te voegen. En je zit nu ook een stuk beter. De zetels zijn nieuw ontwikkeld, zijn bekleed met betere stoffen en bieden meer steun.

Op en naast de weg

De elektronica wordt ook ingeschakeld naast de bebaande paden. Een vierwielaangedreven Duster was al opvallend goed in het modderploeteren. De nieuwe krijgt extra hulp in de vorm van een afdaalhulp en vertrekhulp op hellingen. Een informatiedisplay laat je bovendien zien in welke richting je rijdt en onder welke hoek je auto zich bevindt.

Motoren

In eerste instantie biedt het merk twee benzinemotoren aan: met 115 en 125pk, in twee- of vierwielaangedreven versies. En er zijn even veel diesels. De dCi 90 is er alleen met voorwielaandrijving, terwijl een variant met 110pk zich laat combineren met een aandrijflijn naar keuze. Die laatste is als enige combineerbaar met een automaat.