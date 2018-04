Toyota werkt aan snelle(re), dynamische(r) hybrides

Door: BV

Toyota heeft van de meeste van z’n modellen een hybride in de catalogus. Het gaat al lang niet meer alleen om de Prius (nu ook beschikbaar als Plug-In-Hybride). Van de Yaris, Auris, C-HR (test) en RAV4 (test) kan je ook een hybride krijgen. Eén. Die stelt efficiëntie voorop. Een eufemisme waaruit je kan afleiden dat de prestaties ‘minder belangrijk’ waren bij de ontwikkeling.

Vraag om meer vermogen

Maar de Japanners erkennen nu de vraag om meer vermogen. Op het Autosalon van Frankfurt probeerde Toyota met deze concept duidelijk te maken dat die roep werd gehoord. Spijtig genoeg was het bedrijf niet in staat om z’n claim van meer vermogen te vergezellen van zelfs de meest summiere cijfers. Volgend jaar komt er echter verandering in. Johan Van Zyl, de numero uno bij Toyota Motor Europe verklapt nu immers dat al bovenstaande hybridemodellen een tweede variant krijgen. Die moet nog steeds zuining zijn, natuurlijk, maar mag ook meer vermogen en een dynamischer rijgedrag etaleren.