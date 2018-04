Mazda vernieuwt 6

Door: BV

Op het Autosalon van Los Angeles heeft Mazda een vernieuwde 6 onthuld. Een facelift, al beweren de Japanners dat het een stuk verder gaat dan de reguliere opfrisbeurt.

Niets buitengewoons?

Aan de buitenkant gebeurt er nochtans niets buitengewoons. Ja, de grille, de bumpers en de kop- en staartlichten zijn anders, net als de velgendesigns en een paar kleuren. Maar dat zijn allemaal standaard facelift-items.

Aan de binnenkant ziet er een nieuw dashboard. Oké, dan ben je je best aan het doen. Er is een groter infotainmentsysteem en er zijn grotere zetels. Houtinleg moet je een premium indruk geven.

Wachten op motoren

In de VS, waar het model debuteert, kunnen kopers in kiezen voor een nieuwe motorvariant, een 2.5 liter viercilinder-turbobenzine. Maar die lijkt voor Europa niet op het programma te staan.