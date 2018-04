PSA toont gekke plug-in-hybride

Door: BV

PSA is het bedrijf dat onder meer Peugeot, Citroën en DS overkoepelt. Daar hoor je wel eens wat van op economisch vlak. Voertuigen vallen in regel echter onder één van voorgenoemde merken. Het is dus best apart dat het bedrijf een voertuig presenteert onder de naam van de koepel. Het is geen auto, maar ook geen tweewieler. En ja, hij heeft vier wielen.

Omvallen?

De breedte blijft beperkt tot 0,85m, bij een lengte van 2,4m. Hij heeft wat van een scooter met drie wielen, waarvan ongetwijfeld de inspiratie van de tiltfunctie kwam, maar omdat hij een gordel en een airbag heeft, hoef je geen helm of pak beschermend pak te dragen. En omdat de cabine gesloten en verwarmd is, kan je op redelijk wat comfort rekenen.

Plug-in-Hybride

De aandrijving komt van een piepkleine plug-in-hybride. Daarin wordt een ééncilinder benzinemotor met 42pk gecombineerd met twee elektrische wielmotoren. Je kan er 130km/u mee halen en je raakt 300km ver. Prestaties geeft PSA niet. Het is immers louter een studiemodel.