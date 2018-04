Individual + aftermarket = deze BMW 750Li

Door: BV

Niet iedereen die op zoek is naar een dynamisch voertuig komt automatisch bij de Siebener terecht. Maar dat de grootste slee uit het BMW-aanbod zichzelf best kan profileren op dat vlak, bewijst dit exemplaar.

BMW tuning

De 750Li is voorzien van een andere voorbumper, heeft zwarte nieren, carbon spiegelhuizen, een koffervleugel van Alpina en is gehuld in Avus blauw, een kleur uit de catalogus van BMW Individual. Daar komt overigens ook het rode leder aan de binnenkant vandaan.

BMW heeft ook nog een twaalfcilinder in het aanbod, maar met de achtcilinder van dit exemplaar is het ook al niet behelpen. De motor levert 445pk en 650Nm en dat is voldoende om de tweetonner in 4,5 tellen aan de 100 te helpen. Precies even snel als de nieuwe, Franse, Alpine A110 om maar even het voorbeeld dat nog vers op het schab ligt, erbij te halen.