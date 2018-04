Ford Edge tegelijk fris en gepeperd

Door: BV

Ford heeft z’n grootste SUV aan een verjongingskuur onderworpen. En dat terwijl het model nog maar een dik jaar in Europa te krijgen is. Wat nip and tuck helpt het uiterlijk weer helemaal bij de tijd, terwijl er (op z’n minst aan de andere kant van de plas) ook een gepeperde ST-variant bijkomt.

Een 2,7l V6 met twee turbo’s. In Europa is dat hooguit goed voor een handvol verkopen, maar voor het imago is zo’n model commercialiseren natuurlijk altijd heilzaam. 340pk en 515Nm beloven hel wat, maar concrete prestaties zijn er niet. Wij zouden in elk geval teleurgesteld zijn mocht een sprint veel langer dan 6 tellen in beslag nemen.

Bijgewerkt

Tegelijk met de introductie van de ST heeft Ford enkele visuele vernieuwingen bij de Edge doorgevoerd. Zo accentueert het front met hertekende bumpers en een gewijzigde indeling van de koplampen (nu full LED) meer de breedte van het model. De grille is prominenter aanwezig, net als de motorkap. Aan de achterzijde vallen vooral de gewijzigde achterlichten op, al is de achterbumper ook aangepakt.

Motorisch houdt de gefacelifte Edge het zoal bij de vertrouwde 2.0 liter Ecoboost. Wel is die 5 pk krachtiger geworden en koppelt Ford het blok nu aan een 8-traps automaat in plaats van een 6-traps. Het brandstofverbruik zou hierdoor aanzienlijk gunstiger uitvallen. Over de 2.0 liter TDCi-diesel, waarmee de Edge bij ons wordt geleverd, zijn geen uitspraken gedaan tot dusver.