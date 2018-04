Facelift Skoda Fabia is klaar

Door: BV

De nieuwe Volkswagen Polo staat eigenlijk nog maar net bij de dealer en zustermodel Skoda Fabia krijgt al een opfrisbeurt? Ja, en dat is niet helemaal onlogisch, want Skoda was er met de Fabia als de kippen bij om bovenop de compactste vorm van het MQB-platform een model te poten. En dat dateert nu alweer uit de zomer van 2014.

Op het Autosalon van Genève (maart) beleeft de opgefriste Fabia z’n debuut. Deze teaser maakt al duidelijk dat je je kan verwachten aan koplampen met LED-technologie en opgefriste bumpers, maar er zal ook ruimte zijn voor nieuwe kleuren, velgen, stofjes en een opgewaardeerd infotainmentsysteem. Geen recente facelift is compleet zonder die dingen.