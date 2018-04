Al 200 Belgische reservaties voor elektrische Audi

Door: BV

Sinds 10 januari kan je in ons land je elektrische Audi e-tron reserveren. Hoe die er exact uit zal zien, weet je niet, maar dat weerhield inmiddels al meer dan 200 mensen er niet van om de reservatiekost van € 2000 aan hun visakaartafrekening toe te voegen. De geschatte prijs van het model bedraagt € 90.000.

De productie van de Audi e-tron start nog dit jaar in de fabriek van het merk in Brussel. Op vlak van formaat zal de e-tron zich in het gamma nestelen tussen de Audi Q5 en Audi Q7. Volgend jaar (2019) zal Audi een tweede elektrisch model aan het aanbod toevoegen. Dat wordt de Audi e-tron Sportback.