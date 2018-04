Volkswagen ID Vizzion Concept

Door: BV

Volkswagen werkt, zo is bekend, aan een hele familie elektrische wagens. Want, of we willen of niet, of ze beter zullen zijn of niet, heel wat mensen onder ons zullen in de toekomst elektrisch moeten gaan rijden. Daar zullen nieuwe regeltjes wel voor zorgen.

Met één model zal je het niet halen en vooralsnog hebben de automerken niet de reflex om hun bestaande voertuigen - die doorgaans de markt afdekken - eenvoudigweg van een elektrische aandrijflijn te voorzien. Het moet allemaal in een ander jasje zitten. En daarom wordt er bij VW aan een nieuwe familie EVs gewerkt. De voorbodes daarvan krijgen allemaal de toevoeging I.D. We hebben er al een paar gezien en in Genève zal daar de Vizzion Concept aan toegevoegd worden. Dat is een premium vijfdeurs met een lengte van ruim 5 meter. En dan is de vergelijking met de Tesla Model S natuurlijk niet ver weg.

Optimisme

De uitwerking heeft niet al te veel uitstaans met dat van een seriemodel. VW permitteert zich nog veel vrijheid. Geen stuur, geen pedalen, geen instrumentarium. Wel een virtuele assistent die reageert op gebaren en spraak en je voorkeuren leert. Want de Vizzion rijdt natuurlijk helemaal zelf.

Voor de aandrijving schakelt VW 306pk, verdeeld over beide assen. De top is begrensd op 180km/u en je kan tot 665km ver op één lading uit de 111kWh lithium-ion accu.

Vanaf 2020

De ID reeks zal je vanaf 2020 kunnen kopen. Eerst komt er een kleine hatchback, dan de ID Crozz en de ID Buzz. En deze Vizzion wordt nummer 4.