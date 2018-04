Bentley hangt Bentayga aan de stekker

Door: BV

Bentley hangt z’n meest plompe model van allemaal, de Bentayga SUV. aan de stekker. Het resultaat is in de eerste plaats een drastisch lagere CO2-uitstoot volgens de officiële verbruikscyclus.

Lage uitstoot

De aandrijflijn bestaat uit een naar Bentley-normen erg magere 3-liter V6 die bij VW uit het rek komt in combinatie met een elektromotor. Nog geen woord over de prestaties, maar je mag ervan uitgaan dat die al bij al best fluks zijn, geholpen door de onmiddelllijk beschikbare trekkracht van de elektromotor. Waar het Bentley echter om te doen is, is de uitstoot. Rijden met een pluim op het gaspedaal zorgt ervoor dat je meer dan 50km ver raakt met wat in een volle accu zit. En dat betekent dat de CO2-uitstoot zakt tot slechts 75g/km.

Opladen

Natuurlijk moet je die accu zo vaak mogelijk aan de stekker hangen. Die voltanken zal afhankelijk van de elektrische installatie tussen 2,5 en 7,5 uur in beslag nemen.

Herkenbaar

Natuurlijk moet de Bentayga Hybrid z’n wat uitstootvriendelijkere inborst etaleren met de nodige hybride-logo’s. Daarnaast krijg je ook nog unieke velgen met koperkleurige details bovenop een interieur waarin een opgewaardeerd infotainmentsysteem en specifieke wijzertjes het grootste nieuws vormen.