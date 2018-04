SV Coupé is meest exclusieve Range Rover aller tijden

Door: BV

Zoals aangekondigd stelt Land Rover in Genève de Range Rover SV Coupe voor. Géén stijlstudie of concept car, maar een model dat je effectief kan kopen. Als je tenminste 10 miljoen oude Belgische franken opzij hebt staan. Land Rover profiteert van de wetgeving op kleine series om deze tweedeurs in een beperkte oplage (maximaal 999 stuks) te produceren.

Historisch verantwoord

De Britten houden wel van wat historische verankering. Het komt hen dus goed uit dat de eerste Range Rover er in het begin enkel als tweedeurs was. Ook al miste die de aflopende daklijn of schuine achterklep die het bedrijf zich hier permitteert.

Alles te kiezen

Je moet een flinke bom duiten veil hebben om je een SV Coupé aan te kunnen schaffen, maar Land Rover doet dan wel wat moeite voor je. Je mag uit meer dan 100 koetswerkkleuren kiezen en ook aan de binnenkant doet het merk precies wat je vraagt. Er kan kilometers draad in het sierstikwerk en als je wil wordt je exclusieve Range Rover geleverd op 23-duims lichtmetaal.

En onder de kap?

Erg bescheiden is de SV Coupé niet. Nergens. Dus ook niet onder de kap. Daar zit immers een 5-liter V8 met compressor die voor de gelegenheid 565pk opwekt. De 100 sprint neemt op een tiende of twee na 5 seconden in beslag en je kan doorstomen tot de teller 265km/u aanwijst. En omdat het een Range Rover is, stipt het bedrijf doodleuk aan dat je nog steeds door 90cm water kan rijden en dat hij aan een trekhaak 3,5 ton verdraagt.