GFG Style Sibylla heeft remlicht vooraan... maar waarom?

Door: BV

Het Italiaanse stijlhuis GFG Style wil op het Autosalon van Genève zo veel mogelijk verschillende automerken op de hoogte stellen van z’n designexpertise. Het bedacht daarom deze Sibylla. Een concept voor een sedan die vanzelfsprekend elektrisch aangedreven wordt. En daarin zitten enkele opvallende vondsten.

Een remlicht… vooraan

Je kan er niet omheen: GFG heeft wat met originele portieren. Achteraan zitten halve vleugeldeuren en vooraan wordt er zelfs een wegschuifende panoramische voorruit gemonteerd. Heel erg sixties en seventies. Ander opgemerkt feit: de concept car beschikt over een interactieve grille vooraan. Die kan richting aangeven, maar je bijvoorbeeld ook de batterijstatus doorgeven. Voor het geval dat je geen 10 seconden langer kan wachten tot je erin zit. De neus omvat ook… een remlicht. Naast de verplichte stoplichten achteraan. GFG beweert dat zulks handig is voor voetgangers. Het zou die in staat stellen om met meer zelfvertrouwen over te steken.

Interieur

Poltona Frau leder alom en natuurlijk ook wat slimme functies. Zo wordt je hartslag en bloeddruk in de gaten gehouden. En natuurlijk vier individuele zetels.

Snel!

Dat elektrische auto’s met gemakt een hoop vermogen etaleren, is inmiddels welbekend. Het is hier niet anders. 536pk en een 100kWh accu. Kwestie van 450km rijbereik te kunnen combineren met een sprinttijd van 4,5 seconden. De top bedraagt ‘meer dan 200km/u’.