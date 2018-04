Logisch vervolg: facelift voor Mercedes C-Klasse Coupé en Cabrio

Door: BV

Na de opgefriste Mercedes C-Klasse sedan en break stelt het Duitse merk op het Autosalon van New York de twee volgende familieleden voor die onder het mes gingen. Het gaat om de C-Klasse Coupé en Cabrio.Een overzicht maken van de aanpassingen betekent gewoon in herhaling vallen. We lichten dus uitsluitend de meest belangwekkende toe, gezien de visuele aanpassingen zich tot een minimum beperken. In het interieur is er een nieuw, nu tot 12,3” gezwollen scherm voor het infotainmentsysteem.

Nieuwe motoren

Dat is het meest belangwekkende nieuws. We noteren onder meer een C 200, aangedreven voor een 184pk en 200Nm sterke 1,5l viercilinder die wordt gecombineerd met een 48V systeem dat tijdens acceleratie ook nog eens 14pk kan bijdragen.

Ondanks z’n bescheiden slagvolume zijn de prestaties beslist volwassen. 100 is realiteit na 7,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 239km/u.

Dieselnieuws is er in de vorm van de C 220d aangedreven voor een 194pk en 400Nm sterke tweepitter die in 7 seconden de geijkte sprint afhaspelt.

Al in juli gaan de opgefriste versies in de verkoop.