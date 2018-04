Alles wat je moet weten over de nieuwe VW Touareg

Door: BV

Je moest afzakken naar een evenement in Peking, wou je vandaag de nieuwe VW Touareg al kunnen betasten en besnuffelen. Maar als je nog een week wacht kan je je rijstijd halveren het Autosalon van New York bezoeken. Daar zal de grote SUV van het bedrijf zijn officiële première beleven.

Goedkope Porsche Cayenne?

Volkswagens deelstrategie is bij de autoliefhebber inmiddels goed gekend. Die weet op voorhand dat de Touareg zal uitpakken met heel wat kenmerken die we reeds eerder te zien kregen. Onderhuids vinden we immers de MLB-structuur waarop ook de Porsche Cayenne, de Audi Q7 de Bentley Bentayga en zelfs de Lamborghini Urus zijn gebouwd. Die maakt de nieuwe top-SUV van VW ruim 100kg lichter, hoewel de afmetingen zijn toegenomen. Z’n lengte van 4,88m is bijna 8 cm meer dan de generatie die afzwaait. In de breedte (1,98m) kwam er 4,4cm bij terwijl de hoogte kromp met 7mm.

Volkswagen tekende een uiterlijk waarvan het front duidelijk in het verlengde ligt van eerdere generatie, met een eerder generische achterzijde - het kon net zo makkelijk een Audi zijn. Elegantie is duidelijk een sleutelwoord en hoewel hij nog steeds door wil gaan als een volwaardige terreinwagen, ruilt hij immers meer stootvaste panelen in voor glanzend zwarte of gelakte plastic die je twee keer doen denken over een uitstap in het struikgewas. Volkswagen voegt er, en daarmee verwijzen we naar de vorige paragraaf, wel aan toe dat alléén de voorruit met de Porsche Cayenne wordt gedeeld.

Hopen snufjes

“ Binnenin is het grootste nieuws te rapen ”

In het aandrijfgeheel vinden we onder meer achterwielsturing (standaard), actieve antirolstangen en een optionele luchthophanging. Wie op terrein het onderste uit de kan wil, bestelt best een speciaal pakket. Dat voegt aan de reeds 5 aanwezige rijmodi nog 4 extra offroad-instellingen toe.

Innovision Cockpit

Daar waar het grootste nieuws te rapen, is het binnenruim. En er zal niet eens zo veel gesproken worden over de comfortabel ogende zetels, de nieuwe selectiehendel voor de automaat of het geïntegreerde sfeerlicht. Het is de Innovision Cockpit die alle aandacht naar zich toe harkt. Daaronder verstaat VW vanaf nu immers de combinatie van een 12” groot digitaal instrumentarium achter het multifunctionele stuurwiel en een behoorlijk reusachtig informatiescherm bij de middenconsole. Zo maar eventjes 15” groot is dat aanraakgevoelige scherm. De twee schermen zitten netjes achter één glaspaneel.

Onder de kap

De motorenwaaier zal in eerste instantie benzine- en dieselmotoren omvatten die allen aan een achttrapsautomaat zijn gekoppeld. Enige benzine in eerste instantie is een drieliter met 335, terwijl een diesel met gelijke inhoud in vermogensversies van 228pk en 282pk leverbaar wordt. Een 4-liter V8 met 417pk en een stekkerhybride met 362pk en 58km elektrische actieradius staan voor later op het programma. Van die laatste twee is echter nog onduidelijk of en wanneer die aan een Europese carrière beginnen.