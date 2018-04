Nomos toont wat een autoliefhebber écht aan de pols moet hebben

Door: BV

Het is een categorie, de driver’s watch. Vanzelfsprekend, want de horloge-industrie is heer en meester in het uitmelken van segmenten, niches en obscure stromingen. Wat de autoliefhebber vaak wordt opgedrongen is een polshorloge dat opzichtig en druk. En niet zelden staat er een logo van een automerk op. Nomos Glashütte, een merk dat een strenge minimalistische Bauhaus-stijl etaleert, verwacht je niet in zo’n segment. Maar ze doen het toch.

Nomos Glashütte Autobahn

Dit polsjuweel stamt gek genoeg uit een samenwerking met de Duitse meubelontwerper Werken Aisslinger en het hint in tegenstelling tot wat de norm is, bijzonder subtiel naar de vierwieler. Dat de wijzerplaten niet vlak zijn, maar schotelvormig. Hoe de lumen zijn aangebracht. En de kleurstelling. Veel verder kom je niet.

Er zijn drie versies die allen voorzien zijn van Nomos eigen Neomatik DUW 6101. Dat heeft een gangreserve van 42 uur, krijgt een polsband in textiel, is 100 meter waterdicht en beschikt over een aparte secondevindicatie en een datumweergave. Je hebt het voor iets meer dan € 4.000.