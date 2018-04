BMW M2 Competition is te snel

Door: BV

Bij BMW wordt er bij de lancering van elk model wel eens gestunteld en geklungeld. En dat betekent dan haast traditioneel dat de informatie te vroeg op het web terechtkomt. Ditmaal was het niet in Belgie, maar in Australië. Daar werden de plaatjes van de BMW M2 Competition te vroeg online gegooid. En bij al het visuele vertoon zaten dan ook nog de meest cruciale gegevens.

M4 ingewanden

De M2 Competition krijgt dezelfde drieliter zes-in-lijn met twee turboladers onder de kap als de BMW M4 Competition. Dat belooft vuurwerk, ook al braakt hij een kleinere veestapel uit dan z’n grotere broer. Hij tikt af op 550Nm en 410pk. Dat is wel meteen 40pk en 85Nm meer dan de M2 sans Competition. Van de M4 leent het model ook enkele stijlkenmerken. De zetels aan de binnenzijde en de buitenspiegelhuizen zijn de meest opvallende.

Hoe snel?

BMW verplicht je om een zestrapsautomaat te nemen. Die stuurt het geweld altijd richting achterwielen. En daarom is de Competition ondanks het toegenomen vermogen in de sprint ook nauwelijks sneller geworden. 4,2 tellen is amper één tiende sneller dan een gewone M2. Het gaat gewoon op in rook. De specifieke afstelling moet je op het circuit natuurlijk dividend uitkeren.