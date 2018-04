Porsche 919 verpulvert Spa-Francorchamps record

Door: BV

Porsche z’n Le Mans avontuur is over. Het recordaantal titels is weer voor onbepaalde tijd veilig, concurrent Audi is naar huis. Toyota zou zowaar eens Le Mans kunnen winnen want er zijn geen concurrenten meer over. Maar Porsche is nog niet helemaal klaar met de Le-Mans-winnende 919. In plaats van de racer stof te laten vergaren in een hangar, trekt hij de wereld rond in een 919-Tribute-tour. Porsche die zichzelf op de borst slaat dus.

De teugels los

In alle takken van de autosport vind je regeltjes. Vanzelfsprekend. Niet zelden beperken die wat een auto écht kan doen. Maar daar heeft de 919 geen last meer van. Geen brandstofbeperking meer, bijvoorbeeld. En daardoor levert de V4 verbrandingsmotor plots 720 in plaats van 500pk. En de elektrische hulpsystemen pieken op 440pk - een stijging van 40pk. Door ook meteen alles te demonteren wat je voor één snelle ronde niet nodig hebt (zelfs de ruitenwisser moest eraan geloven), werd ook nog eens 39kg bespaard.

Sneller dan de F1 van Lewis Hamilton

Tijdens de kwalificaties voor het WEC 2017 (binnen de regels dus) legde de 919 Hybrid al eens een rondje Spa-Francorchamps af in 1:53.7. Dat was toen voldoende voor de eerste startpositie. Maar inmiddels is de 919 Hybrid sneller. Véél sneller. Een rond nam amper 1:41.77 in beslag. Bijna een seconde sneller dan de F1 van Lewis Hamilton. En meteen een absoluut record.