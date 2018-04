Memminger Roadster is de moderne VW Beetle die je altijd al wou

Door: BV

Volkswagen houdt het met de Beetle voor bekeken. Zo is bekend. En het niet is niet iets waar heel wat liefhebbers van het origineel hun slaap voor zullen laten. Die vonden de reïncarnaties van VW toch al te sterk verwaterd. Maar de Duitse Kever-specialist Memminger biedt misschien wel soelaas.

Memminger Roadster 2.7

Het bedrijf, dat al sinds 1992 Kevertjes restaureert, heeft immers deze Roadster 2.7 bedacht. Een restomod, maar niet eentje van de luie soort. Want terwijl dit model een vette knipoog richting origineel gooit, is er veel meer aan de hand dan alleen maar wat creatief plaatwerk. Memminger heeft het over een 2,7l boxermotor die centraal in het onderstel hangt, 210pk opwekt en gekoppeld wordt aan een handbediende vijfbak. Klinkt een beetje alsof er een Porsche Boxster gesneuveld is, en ook de melding dat er remmen van dat merk gemonteerd zijn, sterken die vermoedens. Maar tegelijk heeft Memminger het over een gewicht van amper 800kg - wat opvallend weinig is.

20 klanten

Voorlopig is het nog een concept, maar Memminger is naarstig op zoek naar 20 klanten. Dat is wat het nodig heeft om het project van de grond te krijgen.