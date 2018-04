Stads-SUV van Skoda is er nu al

Door: BV

China is de grootste individuele markt voor Skoda en een hele hoop andere autobouwers. En dat betekent dat het perfect rendabel is om speciaal voor die markt modellen te ontwikkelen. De Kamiq die volgende week wordt voorgesteld in Shanghai bijvoorbeeld. Die moet er in z’n eentje de jaarlijkse afzet van het merk naar 600.000 stuks stuwen. Afgelopen jaar verkocht Skoda, dat al meer dan een decennium actief is in China, er nog 325.000 eenheden.

Over de Kamiq zelf zijn weinig bijzonderheden te melden na het lossen van deze eerste teaser. We kunnen er alleen de evidenties aan toevoegen: hij is kleiner dan de Kodiaq en de Karoq. Voor Europa werkt Skoda ook aan SUV op stadsformaat, maar die heeft hier niets mee te maken.